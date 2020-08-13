- 1/2
- 2/2
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
بيونغ يانغ: قال موقع "38 نورث" للأبحاث، ومقره الولايات المتحدة، إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت بين السادس إلى الحادي عشر من أغسطس توحي بأن السيول الأخيرة في كوريا الشمالية قد تكون ألحقت أضراراً بغرف المضخات المرتبطة بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.
ولفت مركز الأبحاث إلى أن الصور تظهر مدى هشاشة وضع أنظمة التبريد في المفاعل النووي التابع لمركز يونغبيون للأبحاث العلمية النووية في مواجهة الأحوال الجوية المتطرفة.
وأشار تقرير "38 نورث" إلى أن المفاعل الذي يعتقد أنه يستخدم في إنتاج بلوتونيوم بالدرجة التي تتيح استخدامه في صنع أسلحة لا يبدو أنه يعمل منذ فترة، كما أن مفاعلاً تجريبياً يعمل بالماء الخفيف لم يبدأ تشغيله بعد، غير أن حدوث مثل هذه السيول والفيضانات مستقبلاً سيستلزم الإغلاق على الأرجح.
ارتفاع ملحوظ لمنسوب المياه (يمين) في نهر كوريونغ في يونغبيون بالمقارنة مع صورة التقطت في 22 يوليو
أعدت "الخليج 365" التقرير عن "38 نورث".
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة تهدد مفاعلاً نووياً في كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.