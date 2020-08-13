أمطار غزيرة تهدد مفاعلاً نووياً في كوريا الشمالية

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بيونغ يانغ: قال موقع "38 نورث" للأبحاث، ومقره الولايات المتحدة، إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت بين السادس إلى الحادي عشر من أغسطس توحي بأن السيول الأخيرة في كوريا الشمالية قد تكون ألحقت أضراراً بغرف المضخات المرتبطة بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.

ولفت مركز الأبحاث إلى أن الصور تظهر مدى هشاشة وضع أنظمة التبريد في المفاعل النووي التابع لمركز يونغبيون للأبحاث العلمية النووية في مواجهة الأحوال الجوية المتطرفة.

وأشار تقرير "38 نورث" إلى أن المفاعل الذي يعتقد أنه يستخدم في إنتاج بلوتونيوم بالدرجة التي تتيح استخدامه في صنع أسلحة لا يبدو أنه يعمل منذ فترة، كما أن مفاعلاً تجريبياً يعمل بالماء الخفيف لم يبدأ تشغيله بعد، غير أن حدوث مثل هذه السيول والفيضانات مستقبلاً سيستلزم الإغلاق على الأرجح.

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ارتفاع ملحوظ لمنسوب المياه (يمين) في نهر كوريونغ في يونغبيون بالمقارنة مع صورة التقطت في 22 يوليو



أعدت "الخليج 365" التقرير عن "38 نورث".