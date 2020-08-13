شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب محافظة الإسكندرية بتولى مسئولية تطوير شاطئ النخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة الإسكندرية بتولى مسئولية تطوير شاطئ النخيل، بعد زيادة حالات الغرق من المصطافين خلال الفترة الأخيرة.

وقال "السجينى خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة آليات لحل المشكلات التى يواجهها شاطىء النخيل، إن هذا الشاطىء يحتاج إلى عناية شديدة بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل المياه.

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وأهاب "السجينى"بقاطنى جمعية 6 أكتوبر والتى يتبعها شاطئ النخيل أن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذى سيتولى إدارة الشاطىء، قائلا: "من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار".

وشدد "السجينى "على أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير برلمانى سيرسم خارطة طريق لتحديد مصير للتعامل مع هذا الأمر، وذلك لإعمال السلطات الرقابية.

ووجه الشكر لسكان جمعية 6 أكتوبر، والذين حضروا الاجتماع، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بتوجيه المستندات التى تقدم بها سكان جمعية 6 أكتوبر للجنة البرلمانية حول الفساد المستشرى داخل الجمعية، للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.