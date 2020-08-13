"محلية البرلمان": أبلغوا وزير الإسكان أن اللجنة تطلبه.. ولسنا فى نادٍ اجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم حضور وزير الإسكان عاصم الجزار، اجتماع اللجنة المنعقد الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم إتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا، بجانب مناقشة مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال السجيني مخاطبا ممثلي الحكومة في الاجتماع: " أبلغوا الوزير أن اللجنة تطلب حضوره، و لسنا في نادٍ اجتماعي، وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع: "إذا غاب الوزير عليه أن يقدم كتاباً رسمي بالاعتذار المسبب بعدم الحضور، وغير ذلك يعد مخالفة تتنافى مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت اقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة".
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