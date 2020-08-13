شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": أبلغوا وزير الإسكان أن اللجنة تطلبه.. ولسنا فى نادٍ اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم حضور وزير الإسكان عاصم الجزار، اجتماع اللجنة المنعقد الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم إتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا، بجانب مناقشة مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال السجيني مخاطبا ممثلي الحكومة في الاجتماع: " أبلغوا الوزير أن اللجنة تطلب حضوره، و لسنا في نادٍ اجتماعي، وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".

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وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع: "إذا غاب الوزير عليه أن يقدم كتاباً رسمي بالاعتذار المسبب بعدم الحضور، وغير ذلك يعد مخالفة تتنافى مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت اقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة".