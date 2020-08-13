شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبحث مشكلات تطبيق قانون مخالفات البناء بحضور محافظى الفيوم والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، ويحضر الاجتماع كل من، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، إن الاجتماع يتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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وأوضح أن "هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعي أولا وأخيرا، وإذا كانت تطبيقاته وتسويقه من قبل البعض أدت لإشكالية، فقد قمنا بالتصدي بشجاعة بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع في وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل".