شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات هامة على أجندة البرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنهي الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال في 9 يناير 2021، ليستمر في مهامة وصلاحياته التشريعية والرقابية حتي ذلك الوقت، لاسيما وأن هناك عدد من التشريعات التي لا تزال علي طاولته، وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أكد أمين عام البرلمان المستشار محمود فوزي، حرص المجلس علي مناقشتها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

1- تعديلات التجارب السريرية في إطار المواد التي طالبت مؤسسة الرئاسة بتعديلها.

2- تعديلات قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر.

3- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أحد التشريعات الهامة التي سيقرها مجلس النواب، الجلسات القادمة، لإخفاء سرية البيانات في قضايا التحرش وهتك العرض.

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وكان الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري بجامعه المنصورة، قد أكد أن مدة المجلس الحالى حتما تنتهى فى 9 يناير 2021، مشيرا إلى أن الفصل التشريعى ينقسم لأدوار انعقاد عادية سنوية ولم يحدد الدستور أو اللائحة عدد هذه الأدوار .

وأشار فوزي، إلي أن الدستور حدد مدة الفصل التشريعى فى المادة 106 بأنه 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، لافتا إلى أن المجلس ليس له عضوية والمدة هنا هى مدة عضوية الأعضاء، على أن يجرى الانتخاب للمجلس الجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.