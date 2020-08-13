أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 5 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه منتصف تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 855 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا بمنتصف تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 733 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 977 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6840 جنيهًا.

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وعالميًا، صعدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بفضل انخفاض الدولار، لتعوض جزءا من خسائرها بعد تراجع كبير في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار مستوى قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في مصر بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 38 جنيها في اليوم السابق.