بالأسماء.. حركة تنقلات بين رؤساء قرى دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 666 لسنة 2020، بإجراء حركة تنقلات، وتكليفات جديدة بين رؤساء قرى مركز دسوق.

وتضمن القرار تكليف كل من حسن عطية عبدالله السنهوري، رئيسًا لقرية شابة، وعيد توفيق محمد قلاشة، رئيسًا لقرية أبومندور، وفتحي علي فتحي عبده، رئيسًا لقرية كنيسة الصرادوسي، وإبراهيم علي أحمد عبده، رئيسًا لقرية محلة دياي، ومصطفى محمد تهامي منصورة، رئيسًا لقرية شباس الشهداء.

وشمل القرار تكليف أنور محمد محمد عليبة، رئيسًا لقرية كفر مجر، وفتحي محمد أحمد يوسف، رئيسًا لقرية محلة أبوعلي، والسيد عبدالستار مبروك السوداني، رئيسًا لقرية سنهور المدينة، وأحمد السيد سلطان، رئيسًا لقرية العجوزين، ووليد محمد إبراهيم فلفل، رئيسًا لقرية شباس الملح، وسعد إبراهيم سعد أبوزهرة، رئيسًا لقرية كفر العرب.