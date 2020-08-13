بالأسماء.. غريق و ٣ مصابين والبحث عن مفقودين في حادث معدية البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، أن حادث غرق معدية الرياح البحيري، والذي وقع فجر اليوم أمام قرية دمشلي بكوم حمادة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجارٍ البحث عن ٣ مفقودين.

وأسفرت جهود قوات الإنقاذ النهري عن انتشال جثمان محمد عبداللاه عبدالقادر السري، طباخ وجار البحث عن ٣ مفقودين هم محمد عبدالله عبدالقادر، وأحمد عبدالفتاح شندي، ومحمود حمدي شندي.

كانت محافظة البحيرة أعلنت أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق سيارة من سيارتين كانتا على متنها، وهما سيارة ربع نقل، وأخرى محملة بمواد خاصة بالزراعة ما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

والمعدية باسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبوعلي، صادر لها ترخيص بتاريخ ٢٥ يوليو الماضي من مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وترخيصها سارٍ لمدة سنتين وتتوافر بها كافة الاشتراطات والصلاحيات اللازمة.