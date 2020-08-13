تركيا: وقّعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الخميس، إن بلادها وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية، وصفتها بـ"المهمة للغاية". وأضافت أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وفقا لما نقلته "الأناضول". كانت تركيا وقّعت، في نهاية العام الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحري بين تركيا وليبيا، وأثارت الخطوة انتقادات حادة من قبل مصر واليونان.

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