أرباح مصر بني سويف للأسمنت تتضاعف رغم تراجع المبيعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:
قفزت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 94% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 على الرغم من تراجع المبيعات.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، زيادة أرباح النصف الأول من العام إلى 88.8 مليون جنيه مقابل 45.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
وانخفضت المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 621.2 مليون جنيه مقابل 889.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب توقف التصدير.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، انخفضت مبيعات الشركة إلى 216.3 مليون جنيه مقابل 456.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما ارتفع صافي ربح الشركة في الفترة (أبريل – يونيو) إلى 29.4 مليون جنيه مقابل 16.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 100% مقارنة بنفس الفترة من 2019، لتسجل 59.4 مليون جنيه، مقابل 29.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي ذلك رغم تراجع مبيعات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من العام، إلى 404.9 مليون جنيه، مقابل 435.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة.
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