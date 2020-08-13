فرنسا تمدّد حظر التجمّعات العامة حتى نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس أمس الثلاثاء، إن فرنسا ستمدّد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر، في ظل تواصل إرتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير "في الطريق الخطأ" منذ أسبوعين.

وسجّلت فرنسا أمس الاثنين، أوّل زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بـ"كوفيد-19" منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.

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المصدر: روسيا اليوم