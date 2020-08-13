20.2 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم

أكدت جامعة "جونز هوبكنز"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، مع حلول صباح يوم 13 أغسطس، وصل إلى 20.2 مليون إصابة.

وأشار البيان، إلى أن الوباء شمل حتى الآن 188 دولة.

ووفقًا للبيان، أصيب 20620847 شخصًا في العالم، بمرض كوفيد-19. وبلغت الزيادة في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نحو 565 ألفًا.

وخلال فترة الوباء بأكملها، توفى 749358 شخصًا من

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المصابين بالمرض، وتعافى منه أكثر من 12.77 مليون شخص.

ولا تزال الولايات المتحدة، تحتل الصدارة في قائمة أعداد المصابين (عدد الإصابات المسجلة يزيد على 5.19 مليون حالة). في المركز الثاني، البرازيل (أكثر من 3.16 مليون)، وفي المركز الثالث، الهند (أكثر من 2.32 مليون).

وتم تسجيل معظم ضحايا العدوى في الولايات المتحدة - 166026 شخصًا. وفي البرازيل

تجاوز عدد الوفيات بسبب المرض الـ 100 ألف

وأعلن المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز صباح اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بأن إجمالى حالات الإصابة فى البلاد بلغت 286 ألفًا و673 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 6 آلاف و139 حالة وفاة، ووصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 264 ألفًا 60 متعافٍ، فى حين توجد 783 حالة فى وضع حرج.