إصابات فيروس كورونا في باكستان تتجاوز 286 ألف إصابة

أعلن المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز صباح اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بأن إجمالى حالات الإصابة فى البلاد بلغت 286 ألفًا و673 إصابة،

فيما بلغ إجمالى الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 6 آلاف و139 حالة وفاة، ووصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 264 ألفًا 60 متعافٍ، فى حين توجد 783 حالة فى وضع حرج.

وبحسب المركز، تم تسجيل 15ألفًا و323

حالة فى العاصمة إسلام آباد، بينما فى أقاليم البلاد تم تسجيل 124 ألفًا و929 حالة فى إقليم السند، و94 ألفًا و865 حالة فى إقليم البنجاب، و34 ألفًا و947 حالة فى إقليم خيبربختونخوا، و12 ألفًا و44 حالة فى إقليم بلوشستان، فى حين تم تسجيل ألفين و402 حالة فى منطقة جلجت بلتستان، وألفين و164 حالة فى الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير.