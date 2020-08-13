صحيفة: إيطاليا تلزم المسافرين من اليونان وإسبانيا وكرواتيا ومالطا بالخضوع لاختبار "كوفيد-19"

أصدرت السلطات الإيطالية، قرارا للمسافرين إليها من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا بضرورة الخضوع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضافت إيطاليا، دولة كولومبيا إلى قائمة الدول التى تُخضعها لقرار حظر السفر الكامل، وذلك وسط تزايد المخاوف من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "ذا لوكال" الإيطالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن إيطاليا التى

كانت أكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا، تمكنت من خفض واحتواء أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن المسئولين يبدون قلقهم من عودة تدريجية له.

وكانت السلطات فى إيطاليا، سجلت، الليلة الماضية، 481 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ما

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يمثل ضعف المستويات التى شهدتها البلاد بشكل منتظم خلال شهر يونيو، عندما تم تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة منذ مارس.

فيما سجلت اليونان أمس 262 حالة جديدة بـ "كوفيد-19"، فى أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشى الوباء، بينما سجلت إسبانيا نحو ألف و700 حالة إصابة جديدة.

وأعادت مالطا - التى سجلت صفر إصابات لعدة أيام - فرض بعض الضوابط، الأسبوع الماضي، بعد حدوث قفزة فى أعداد حالات الإصابة.