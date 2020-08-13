سنغافورة تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 55 ألفًا و497 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة، حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 5 حالات مجتمعية تتكون من مقيم دائم و4 من حاملى تصاريح العمل. 5 حالات مجتمعية تتكون من مقيم دائم و4 من حاملى تصاريح العمل. وذكرت الوزارة أنه يوجد بين الإصابات الجديدة أيضا 6 حالات وافدة من الخارج Advertisements تم وضعها قيد حجر صحى منزلى لدى وصولهم البلاد. تم وضعها قيد حجر صحى منزلى لدى وصولهم البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن العمال المهاجرين الذى يعيشون فى مساكن جماعية يشكلون غالبية الحالات الأخرى. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 27، فى حين توفى 15 مصابًا بالفيروس لأسباب أخرى.

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