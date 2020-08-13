واشنطن تستدعي سفير زيمبابوي إثر تصريحات وصفتها بالـ"مسيئة"

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير زيمبابوى لدى واشنطن، لتعرب عن احتجاجها على التصريحات "المسيئة" التى أدلى بها المتحدث باسم الحزب الحاكم فى هرارى ضد بريان نيكول سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى زيمبابوى واتهامه بالتحريض على التظاهر ضد الفساد.

وقال تيبور ناجي، نائب وزير الخارجية الأمريكى لشئون أفريقيا،

معلقا على تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم فى زيمبابوي: "على الرغم من أن تصريحاته ليست مفاجئة بكل أسف، إلا أنها مسيئة للغاية ".

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وأضاف، فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "لقد استدعينا سفير زيمبابوى للحصول على

تفسير" بشأن هذه التصريحات.

وكان المتحدث باسم حزب "زانو" الحاكم فى زيمبابوى قد وصف السفير الأمريكى بريان نيكول بأنه "سفاح"، وهدده بالإبعاد من البلاد، وقال: "إذا استمر فى القيام بأعمال تقوض زيمبابوى عن طريق حشد (المتظاهرين) وتمويل الاضطرابات وتنظيم أعمال العنف وتدريب المتمردين، فلن يتردد قادتنا فى مطالبته بالمغادرة". وأضاف أنه "لا يحق للدبلوماسيين القدوم إلى دولة والتورط فى أعمال تخريبية".