وزير الصحة الكويتي: شفاء 648 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 66 ألفا و99 شخصا

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 648 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فىالبلاد إلى 66 ألفا و99 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتى، فى بيان صحفى، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ648 من فيروس (كورونا)،مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 692 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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