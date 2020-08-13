فرنسا تعزز وجودها عسكريا شرقي البحر المتوسط بسبب تركيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط وذلك بنشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية .

فقد قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز “رافال”، بالإضافة إلى الفرقاطة “لافاييت” بشرق البحر المتوسط، في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان.

Advertisements

وقال ماكرون إن بلاده ستعزز من وجودها العسكري في شرق المتوسط.

وقال مكتب ماكرون، في بيان، إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف “أحادية”.

وأضاف أن عمليات التنقيب “يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي” بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتابع البيان أن فرنسا “ستعزز مؤقتا” وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية “مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي”.