كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر هونج كونج تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا في محاولة لاحتواء الموجة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت هونج كونج عن 69 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم الخميس، تم نقل 65 منها محليا. كما تم استيراد أربع من الحالات، وفقًا لمسؤولين في الإحاطة الصحية اليومية بالمدينة.

ومن بين الإصابات المحلية، هناك 33 حالة لا يمكن تعقبها و32 حالة مرتبطة بإصابات سابقة.

من بين المجموعة الأخيرة، هناك 27 حالة مرتبطة بتجمع العائلة والأصدقاء، حسبما قال الدكتور تشوانغ شوك كوان من فرع الأمراض المعدية بوزارة الصحة.

لم يفصل مسؤول الصحة الحالات الخمس المتبقية، لكنه أشار إلى أن حالتين مرتبطتين بمجموعة مساعدة منزلية وواحدة مرتبطة بحالات سابقة في محطة حاويات كواي تشونغ بالمدينة. وتوفي شخص آخر ليرتفع عدد القتلى في المدينة إلى 65.

كافح مسؤولو هونج كونج لاحتواء موجة ثالثة من الفيروس في الأسابيع الأخيرة. يبلغ العدد الإجمالي للحالات في المدينة 4312 حالة.

