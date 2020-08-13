كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر انتهاء جلسة البرلمان اللبناني بعد إقرار بند إعلان حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بانتهاء جلسة البرلمان اللبناني بعد إقرار بند اعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان اللبناني، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وكان مجلس النواب ‏ناقش اقتراح رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين وسط مناقشات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين داخل المجلس.

ووقع تدافع بين القوى الأمنية ومحتجين على مقربة من قصر الأونيسكو حيث تنعقد الجلسة التشريعية اعتراضا على إقرار قانون العفو.

ورفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية إلى مساء اليوم.

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وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من القوانين بينها قانون يهدف لفتح اعتمادٍ إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة لتوزيعها على شكل مساعدات وقروض لمستحقيها.

كما يتم بحث عدد من الملفات منها استعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا وفي المؤسسات العامة بعد إدخال تعديلات على بعض بنود القانون بأغلبية الحضور.

ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".

ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.