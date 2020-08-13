كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر أيقونة العطاء الإنساني.. الإمارات تطلق جسورها الخيرية لدول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دولة الإمارات، 25 طناً مساعدات طبية للشعب اللبناني، انطلقت من خلال المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية الموجود في المدينة.

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وكشفت مصادر، ان الشحنة شملت تجهيزات من شأنها مساعدة الأطقم الطبية وفرق الإغاثة على القيام بواجبها في إنقاذ المصابين وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم في ظل هذه الأزمة، وفي هذا الوقت الصعب الذي تواجه فيه القوافل والأطقم الطبية حول العالم ضغوطات كبيرة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت الإمارات، ثبتت أنها مركز للعمل الخيري في العالم، حيث يفيض خيرها على جميع الدول، تاركة شواهد ومنجزات تؤكد أنها أيقونة العطاء الإنساني، من خلال جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم، وإسهاماتها الكبيرة في نجدة المستضعفين والمنكوبين.