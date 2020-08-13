الجزائر.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب العاصمة

سجلت الجزائر، اليوم الخميس، هزة زلزالية جديدة، ضربت مدينة قريبة من العاصمة، فيما لم يتأكد وجود خسائر.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن الهزة الأرضية، التي وقعت في حدود الساعة الـئئسئئس09 و4 دقائق هزة بلغت شدتها 2ر4 درجات على سلم ريشتر وذلك بمنطقة عين رمانة بولاية البليدة , حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد على بعد 4 كيلومترات جنوب غرب عين رمانة بنفس الولاية.

وكانت هزتان أرضيتان سجلتا الجمعة الماضية، بولاية ملية، قد تسببتا بانهيار تام لثلاثة منازل وتشققات في أعمدة وجدران مساكن أخرى بعدة بلديات الولاية، دون أن تسجل خسائر في الأرواح، حسبما أفاد به بيان لمصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

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وقد تسببت الهزتان أيضا في تشققات في الأعمدة و الجدران و عدد من الانهيارات الجزئية في 15 منزلا بالمدينة القديمة و 11 منزلا بحي الخربة و 5 منازل بحي قصر الماء ببلدية ميلة.

وتعرض شمال الجزائر للمرة الثانية، الجمعة الماضية، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة حسب مقياس ريختر. ووفقا لمركز رصد الزلازل، حدثت الهزة الأرضية على بعد 51 كم شمال غربي مدينة قسنطينة.