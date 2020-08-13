زوجة فريد غنام رباب أزماني تبكي بسبب مرضها

تعاني مقدمة البرامج، واليوتوبوز المغربية “رباب أزماني”، من مرض يتسبب لها في تساقط الشعر، وهو ما شاركته مع متتبعيها باكية بسببه.

وقالت زوجة الفنان فريد غنام، إنها فقدت الكثير من شعرها، بسبب المرض، الذي لم ينفع معه طب الجلد، والطب الباطني، ولاحتى الطب النفسي، باعتبار تسبب العامل النفسي في أمراض تساقط الشعر.

وأكدت أزماني أن المرض، الذي أصابها منذ 3 سنوات، لا علاقة له بمرض “التعلبة”، أو الذي يسبب الصلع الجزئي.

وطلبت رباب أزماني من متابعيها مساعدتها في الوصول إلى حل جذري للمشكل الصحي، الذي تعانيه، مؤكدة أن المكملات الغذائية لم تعط نتيجة في مواجهة مرضها.