كورونا..الإصابات بإفريقيا تتجاوز مليونا و78 ألفا والوفيات ترتفع إلى 24 ألفا و322

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قارة إفريقيا، مليونا و78 ألف إصابة، حتى صباح الخميس.

جاء ذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن موقع “worldometer” المختص برصد تطورات الفيروس.

وأوضح الموقع أنه تم تسجيل 9 آلاف و208 إصابة خلال الـ24 ساعة المنقضية في إفريقيا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و78 ألفا و301 بعموم القارة.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 24 ألفا و322 بعد تسجيل 410 وفاة.

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وتأتي جنوب إفريقيا على رأس دول القارة من حيث الوفيات بـ11 ألفا و10، تليها مصر بـ5 آلاف و85، ثم الجزائر بألف و333.

ومن حيث الإصابات جاءت جنوب إفريقيا أيضًا بالمركز الأول بـ568 ألفا و919، تليها مصر بـ95 ألفا و963، ثم نيجيريا بـ47 ألفا و743 إصابات.

فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بعموم القارة 772 ألفا و365 متعافين.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 20 مليونا و810 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 747 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و712 ألفًا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد تطورات الفيروس.