منع الجلوس في أشهر ساحة في طنجة بسبب تفشي فيروس كورونا- صورة

شرعت سلطات طنجة، مساء أمس الأربعاء، في منع الجلوس في أشهر ساحة في طنجة، التي تشهد تجمع مواطنين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب مصدر مسؤول لـ”اليوم 24″، فإن الجلوس في ساحة 9 أبريل، الأشهر في مدينة طنجة، والتي تشكل ملتقى الطرق بين أحياء المدينة القديمة، ومنطقة مرشان، ومحج محمد السادس، أصبح ممنوعا، لما يشكله التجمع البشري فيها من خطر بعد تفشي فيروس كورونا في المدينة بشكل غير مسبوق.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإجراء المذكور جاء من أجل الحد من انتشار الفيروس بعد أن سجلت منطقة طنجة المدينة إصابات بالعشرات في صفوف سكان أحياء مرشان، والمدينة القديمة- القصبة، التي تكونت من تجمعات بشرية، وأصبحت بؤرا عائلية.