طقس الخميس.. سحب غير مستقرة مع قطرات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق السهول الشمالية والوسطى مصحوبة أحيانا بكتل ضبابية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو أحيانا بزخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية ومن المحتمل السفوح الجنوبية الشرقية، وسحب آتية من الجنوب ستخيم على أقصى جنوب البلاد مصحوبة أحيانا بقطرات مطرية وبرعد.

وسيكون الطقس حارا نسبيا إلى محليا حارا بالجنوب الشرقي للبلاد، وبكل من جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شيئا ما من القطاع الجنوبي جنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، وشمالية أو غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقيةن والسايس، والسهول الغربية للأطلس، ومنطقة سوس، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأنحاء.

وستترأجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و44 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالهضاب العليا الشرقيةن ووادي ملويةن وهضاب الفوسفاط ووالماسن والسهول الغربية للأطلسن ومنطقة سوس، والشياضمة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بالريفن وشمال المنطقة الشرقيةن والسايسن والسهول الأطلسية، وما بين 24 و29 درجة بالسواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وشمال الجرف الأصفر، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الجرف الأصفر وأكادير، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.