5 إصابات بانقلاب سيارة في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة أشخاص في حادث انقلاب سيارة خصوصية بمدينة حيفا اليوم، الخميس.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، لواء الكرمل، حول انقلاب سيارة على طريق ‘جولان’ في مدينة حيفا، وعليه هرع الطاقم الطبي التابع لمركز نجمة داوود الحمراء إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لخمسة مصابين، ومن ضمنهم شاب (22 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة، مع إصابة بالأطراف، أحالوه إلى مستشفى ‘بني تسيون’ و4 مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة تم إحالتهم الى مستشفى الكرمل".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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