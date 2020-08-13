مجلس النواب اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت

الخميس 13 أغسطس 2020

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، على خلفية الانفجار المروع بالمرفأ الذي وقع الأسبوع الماضي.



كما قبل مجلس النواب استقالة 7 من أعضائه على خلفية الانفجار نفسه.

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين وإعلان العاصمة بيروت مدينة منكوبة.

كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة، خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.

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وقال نبيه بري، رئيس البرلمان، في بداية الجلسة،: "الوطن يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال تطبيق اتفاق الطائف والدولة المدنية وقانون انتخابي دون عائق مذهبي وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية وضمان اجتماعي للجميع والإسراع بحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد ".

فيما عبّر النائب أسامة سعد عن تخوفه من عمليات قمع يقوم بها الجيش في فترة حالة الطوارئ وهو ما سبق أن عبر عنه محتجون، وردّ بري قائلا "بعد ستة أيام من بدء حالة الطوارئ لم يقم الجيش بخطوات يتخوف منها الناس ولا قمع تلفزيوناً ورغم الفوضى في الإعلام لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات".

من جانبه، أكد النائب إبراهيم ‏‎كنعان، قبل الجلسة، أن "على المجلس النيابي تحمل المسؤولية في ما يحصل في البلد والاستياء لدى الرأي العام بعد انفجار المرفأ نفهمه ونحترمه وهو ما يتطلب العمل لا الانكفاء وتحمل المسؤولية كاملة".

واعتبر كنعان أن "التحقيق الحاصل في انفجار المرفأ بالتعاون مع المجتمع الدولي يجب أن يفعّل وعلينا كنواب مراقبته والتمييع ممنوع".