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قصف وقنص حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالجبلية جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 أغسطس 2020

شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، عمليات قصف مدفعي وعمليات استهداف قنص واسعة ومتواصلة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

 

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 وذكرت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120؛ سقطت في مناطق متفرقة من البلدة.

 

 وأردفت المصادر، أن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة، في أوقات متفرقة من نهار اليوم، مخلفة حالة من الخوف في صفوف المزارعين.

 

ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، ضاربة بالإتفاقيات الدولية عرض الحائط، في ظل تقاعس أممي وتخاذل دولي تجاه تصعيد المليشيات المتواصل منذ التوقيع على اتفاقية استوكهولم أواخر العام 2018.

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