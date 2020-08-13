سياسي يكشف عن دور إيران في نشأة حزب الله اللبناني

الخميس 13 أغسطس 2020

تحدث المحلل السياسي "علي حسن الخريشي" حول دور إيران في نشأة حزب الله .



وقال الخريشي في تصريحات خاصة لاشك أن العالم أجمع يعلم الدور الايراني في نشأة حزب الله اللبناني منذ ثمانينات القرن الماضي وخاصة بعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان أنشأت ولاية الفقية في إيران فرعها الرئيسي في لبنان بتجميع بعض الفصائل انذاك، ومنذ ذلك الوقت وحزب الله يحصل على الدعم المادي والعسكري من إيران وتعتبره إيران أحد أفرعها لولاية الفقيه الإيرانية.

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وحزب الله تصنفه الكثير من دول العالم كمنظمة ارهابية ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية، وحتى جامعة الدول العربية اعتبرت حزب الله منظمة غرهابية في اجتماعها المنعقد في فبراير 2016، وحاليا نجد دول عربية مثل قطر أيضا اتجهت لربط علاقة مع ايران ودعم فصائلة العسكرية كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. ناهيك عن دعمها الخفي لفصائل آخرى كالقاعدة وداعش.

ويأتي الدور القطري هذا ليس لخدمة الأمة العربية لكنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية وخدمة لاجنده فارسية وعثمانية تحلم بالسيطرة من جديد على شبه الجزيرة العربية من خلال بث القلاقل وتغذية الصراعات المسلحة.