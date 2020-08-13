محلل  سياسي  يكشف خطورة احتجاز مليشيا الحوثي لناقلة  صافر

الخميس 13 أغسطس 2020

تحدث المحلل السياسي علي حسن الخريشي"، عن ناقلة صافر التي تحتجزها مليشيا الحوثي.



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وقال الخريشي" في تصريحات خاصة إن ناقلة النفط اليمنية العملاقة (صافر) هي ناقلة ترسو على مقربة من السواحل اليمنية المطلة على البحر الاحمر والتي تقع في نطاق سيطرة مليشيات الحوثي، وتحوي نحو مليون برميل من النفط الخام بداخلها، وهي متوقفة بهذه السواحل منذ ستة سنوات تقريبا دون وجود صيانة، وهناك اجزاء منها قد اتلفها الصدى، واذا ما تسرب النفط الخام منها أواشتعل فهذا سيؤدي إلى أكبر كارثة بيئية على امتداد البحر الأحمر تصل تأثيراته إلى مناطق مختلفة من العالم.

وقد حذرت الأمم المتحدة والإدارة الامريكية مليشيات الحوثي وطالبت بالسماح لفريق من مفتشي الامم المتحدة لملاحظة وضع الناقلة، وعمل حلول سريعة تحول دون حدوث هذه الكارثة، وكانت المليشيات قد طرحت عدة شروط حتى تسمح بوصول خبراء إلى السفينة، وحسب علمي فان المليشيات تحاول المراوغة لتجعل من هذه السفينة مسمار جحى لتضع شروطها على المجتمع الدولي، غير مدركة لهول الكارثة، ولعل لايران أيضا لها دور في ذلك كون المليشيات تعتبر أحد اذرعها وتستلم تعليماتها من طهران.