اخبار العالم

محلل سياسي يمني يكشف جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنياً

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يمني يكشف جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنياً والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020

تحدث  المحلل السياسي اليمني "علي حسن الخريشي" حول جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنيا

 

Advertisements

وقال الخربشي في تصريحات خاصة إن النخبة الحضرمية منذ تأسيسها بدعم من دولة الامارات العربية، استطاعت وخلال فترة وجيزة من تأمين حضرموت وقضت على كل أوكار الارهاب في المنطقة .

 

 وبات المواطن في حضرموت ينظر إليها بفخر واعتزاز لكونها نخبة من خيرة شباب حضرموت استطاعوا تامين محافظتهم وطرد كل الخلايا الارهابية التي عبثت بالارض وقتلت الانفس،  وبالنخبة الحضرمية عادت حضرموت لسابق عهدها ارض السلم والأمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يمني يكشف جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا