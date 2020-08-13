شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب اللبناني" يناقش إعلان الطوارىء في بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الجلسة تعقد في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن سقوط 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية .
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