شكرا لقرائتكم خبر عن 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس ، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وترتفع حصيلة الإصابات بذلك إلى 14 ألفا و770 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء. ومن بين الإصابات الـ 56 الجديدة، هناك 47 إصابة انتقلت محليا و9 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج. في الوقت نفسه، ظل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس دون تغيير عند 305 حالات.

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