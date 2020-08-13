بطل عراقي يستعد لبطولة العرب للكيوكوشنكاي 'من دون أموال'

وقال وهيب في حديث لـ الخليج 365، إنه يجري "تدريبات مكثفة تحت إشراف مدربه علي عمار استعداداً لبطولة العرب التي ستجري بعد قرابة الأربعة أشهر من الآن".

وطالب وهيب، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـ"صرف رواتب لاعبي الكيوكوشنكاي، ودعم مشاركاتهم الخارجية".



وشارك وهيب في بطولة آسيا بإيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.

وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب بلبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضا، وجائزة أسرع ضربة قاضية.