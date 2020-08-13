ترغبين بشفاه ممتلئة وخدود سمينة؟ اليك هذه الوصفات الطبيعية

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي غالباً ما نجهل نتائجها الجمالية، لا سيما بالنسبة الى البشرة. فإذا كنت ترغبين في شفاه ممتلئة وخدود سمينة بشكل طبيعي، نرصد لك في هذا المقال، أقوى المكونات لشفاه ممتلئة وخدود سمينة بعيداً عن البوتكس وعمليات التجميل.

العسل واللوز لشفاه ممتلئة بشكل طبيعي العسل

العسل مكون طبيعي يمتلك خصائص كثيرة تفيد البشرة وتحسن من نوعيتها، وتعمل على ترطيب الشفاه وتعزز من مظهرها وتجعلها ممتلئة وبارزة بشكل طبيعي. فهو يساهم في تقشير الشفاه وإزالة الجلد الميت عنها، كما يساعد في جعلها ممتلئة وبارزة، نظراً الى غناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. إضافة الى ذلك، يمنحك العسل شفاهاً وردية لامعة وناعمة. زيت اللوز

هو من أجود الزيوت التي تعمل على تغذية بشرة الشفاه، وذلك عائد الى احتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة. وعندما تضيفيه الى العسل وتطبقينه على شفتيك، ستمنحينها بريقاً جذاباً لا يقاوم. إضافة الى ذلك، يعمل زيت اللوز الحلو على تبييض الشفاه ومعالجة التشققات العميقة فيها. فضلاً عن أنه يجدد خلايا الجلد في منطقة الشفاه، مما يمنحها مظهراً شبابياً ومتجدداً. طريقة استخدامهما Advertisements

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي وزيت اللوز الحلو، وحين يصبح الخليط متجانساً دلكي به شفتيك لدقائق عدة، واتركيه عليها لبعض الوقت. واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرة يومياً، وستحصلين على شفاه لامعة وممتلئة وجذابة. الزيوت الطبيعية لتسمين الخدود

فوائد الزيوت الطبيعية للبشرة كثيرة، إذ إنها تساعد في تسمين الخدود بشكل طبيعي وتعمل على ترطيب البشرة بالعمق وبالشكل اللازم والحفاظ على مرونتها، إضافة الى أنها تتغلغل في مسام البشرة وتساهم في شدّها وجعلها أكثر شباباً، وهذا ما يفسر دخول تلك الزيوت في غالبية مستحضرات العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها، بخاصة زيت الزيتون وزيت الليمون العطري، وزيت البردقوش العطري، فنظراً الى غناها بمضادات الأكسدة، تقضي على التجاعيد البارزة في الوجه، وتؤخر من ظهورها. طريقة استخدام الزيوت الطبيعية لتسمين الخدود

في وعاء، اخلطي جيداً ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي، خمس قطرات من زيت الليمون العطري، وخمس قطرات من زيت البردقوش العطري. ضعي المكونات في زجاجة صغيرة محكمة الإغلاق. من ثم، قومي صباحاً ومساءً، بتنظيف وجهك أولاً، وتدليكه بعدها بخلطة الزيوت هذه، بشكل هادئ وبحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، وذلك لمدة خمس دقائق. وبعد فترة من المواظبة على تطبيق هذه الوصفة بشكل يومي، ستحصلين على النتائج المرجوة.