ما حقيقة الفتاة التي تلقّت 'اللقاح الروسي'؟ هل هي حقاً ابنة بوتين؟

وتظهر في الفيديو فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعاً واقياً من فيروس "كورونا"، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح. إلا أن خبراً كانت نشرته "روسيا اليوم" في نسختها الإنكليزية يوم 20 تموز الماضي، كشف أوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنّها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنّها تلقت اللقاح.

Advertisements

وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنّه لم يصرّح أي مصدر رسمي أو تؤكّد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.