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تزامناً مع إعلان الرئيس الورسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، عن إنتاج أول لقاح في العالم يقي من فيروس "كورونا" المستجدّ والمسبب لمرض "كوفيد-19"، انتشرت شائعات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها مقطع فيديو قيل إنّه لابنة بوتين وهي تتلقّى اللقاح.
إلا أن خبراً كانت نشرته "روسيا اليوم" في نسختها الإنكليزية يوم 20 تموز الماضي، كشف أوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنّها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنّها تلقت اللقاح.
وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنّه لم يصرّح أي مصدر رسمي أو تؤكّد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.
وتدعى الفتاة التي ظهرت في الفيديو وشاركت في التجربة "ناتاليا"، والتي أكدت سعادتها بالتجربة وأنها تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الثلاثاء، عن أول لقاح في العالم يقي من فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة الفتاة التي تلقّت 'اللقاح الروسي'؟ هل هي حقاً ابنة بوتين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.