الطاقة الدولية: انخفاض الطلب على الكهرباء بنسبة 2.5٪ في الربع الأول من عام 2020

اعلنت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، عن انخفاض الطلب على الكهرباء بنسبة 2.5٪ في الربع الأول من عام 2020.

وقالت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه الخليج 365 ادت "عمليات الإغلاق بسبب فايروس كورونا إلى انخفاض الطلب على الكهرباء بنسبة 2.5٪ في الربع الأول من عام 2020 على الرغم من تطبيق إجراءات الإغلاق لأقل من شهر في معظم البلدان مع تأثيرات أقل لعمليات الإغلاق الجزئي".

Advertisements

واضافت الوكالة انه "أدت إجراءات الإغلاق الكامل منذ بداية ظهور المرض إلى خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 20٪ أو أكثر، فيما أدى الإغلاق الكامل إلى خفض الطلب اليومي على الكهرباء بنسبة 15٪ على الأقل في فرنسا والهند وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وشمال غرب الولايات المتحدة".

يذكر ان انتشار مرض كوفيد 19 الى فرض حظر للتجوال في معظم دول العالم مما انعكس ذلك على توقف الانشطة الاقتصادية لدول العالم.