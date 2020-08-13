أكد معاون مدير منفذ الشلامجة الحدودي العميد أحمد جمعة، الخميس، ان التعليمات العراقية اشترطت تعفير الشاحنات وخضوعها للاجراءات الصحية قبل عبورها الى الجانب الايراني.
وقال جمعة في حديث لـ الخليج 365، ان "ايرادات منفذ الشلامجة منذ نيسان و حتى آب الحالي لم تصل لنصف إيرادات آذار الماضي التي بلغت ثلاثين مليار دينار عراقي".
واشار الى ان "الجهد الصحي في المنفذ مضاعف وهنالك حذر كبير و جميع الكوادر الصحية و القوات الأمنية تعمل جاهدة للحفاظ على توازن المعادلة الاقتصادية بين العراق وايران عبر المنفذ".
وتابع ان "التعليمات العراقية اشترطت عبور شاحناتنا إلى إيران لنقل البضاعة بعد تعفيرها وإتمام الإجراءات الصحية و القانونية، والسماح للحالات الإنسانية فقط بالعبور إلى إيران عبر المنفذ".
كانت هذه تفاصيل خبر منفذ الشلامجة: شروط لعبور البضائع العراقية الى ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.