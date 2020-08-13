منفذ الشلامجة: شروط لعبور البضائع العراقية الى ايران

أكد معاون مدير منفذ الشلامجة الحدودي العميد أحمد جمعة، الخميس، ان التعليمات العراقية اشترطت تعفير الشاحنات وخضوعها للاجراءات الصحية قبل عبورها الى الجانب الايراني.

وقال جمعة في حديث لـ الخليج 365، ان "ايرادات منفذ الشلامجة منذ نيسان و حتى آب الحالي لم تصل لنصف إيرادات آذار الماضي التي بلغت ثلاثين مليار دينار عراقي".

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واشار الى ان "الجهد الصحي في المنفذ مضاعف وهنالك حذر كبير و جميع الكوادر الصحية و القوات الأمنية تعمل جاهدة للحفاظ على توازن المعادلة الاقتصادية بين العراق وايران عبر المنفذ".

وتابع ان "التعليمات العراقية اشترطت عبور شاحناتنا إلى إيران لنقل البضاعة بعد تعفيرها وإتمام الإجراءات الصحية و القانونية، والسماح للحالات الإنسانية فقط بالعبور إلى إيران عبر المنفذ".