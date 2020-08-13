رئاسي لا برلماني.. دعوات لنظام سياسي بتونس يخترق جدار الإخوان

مع تواصل الأزمة السياسية في تونس وغياب الاستقرار منذ انتخابات 2019، طرح أكثر من حزب ومنظمة دعوات لتغيير الدستور، واللجوء للنظام الرئاسي بديلا عن "البرلماني" الذي تم إقراره في 2014.

وعرفت تونس في فترة أقل من سنة مشاورات لـ3 حكومات، واحدة للحبيب الجملي الإخوانية التي سقطت في 10 يناير/كانون الثاني، والثانية لإلياس الفخفاخ الذي أعلن استقالته في يوليو/تموز الماضي، وهشام المشيشي التي ما زالت تواصل مشاوراتها.

ودعا حزب مشروع تونس "ليبرالي"، في بيان له، إلى ضرورة التفكير في "الجمهورية الثالثة" من خلال تغيير النظام السياسي الذي اعتبره "معرقلا للتطور والبناء"، ولا تستفيد منه سوى حركة النهضة.

بدوره، أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل في تصريحات إعلامية أنه "من الضروري التفكير في تغيير قوانين اللعبة السياسية وبالتالي تغيير النظام السياسي".

ويرى مراقبون أن إخوان تونس هي المستفيدة الوحيدة من النظام السياسي البرلماني، حيث تكون فيه السلطات مشتتة، مما يسمح لهم باستغلال موارد الدولة، وانتهاك مقدراتها لصالح أجندات الجماعة.

وبرزت في الآونة الأخيرة مواقف ناقدة للنظام السياسي والمنظومة الحزبية، في إشارة إلى الدور السلبي لحركة النهضة الإخوانية ومساعيها للإضرار بمصالح تونس الداخلية والخارجية.

في هذا السياق، يرى الكاتب الصحفي بسام حمدي أن "النظام السياسي الحالي الذي تدار وفقه دواليب الدولة يزحف بالبلاد نحو الإفلاس نظرا لعدة اعتبارات".

أهم تلك الاعتبارات- بحسب حمدي متحدثا لـ"الخليج 365"- هي أن "مسؤولية الحكم تشتت بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة ولم يعد هناك أي طرف يتحمل المسؤولية كاملة للفشل أو النجاح في الحكم".

وأضاف أنه "من الواضح أن المجلس التأسيسي الذي صاغ أحكام الدستور سنة 2014، والذي كانت فيه حركة النهضة ذات أغلبية تعمد تأسيس نظام سياسي مرتبك يضمن للنهضة المشاركة في الحكم مهما كان وزنها البرلماني والانتخابي بحيث يصعب على أي حزب أن يحكم البلاد دون التحالف مع أحزاب أخرى".

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وأكد أن مؤشرات فشل النظام السياسي الحالي واضحة وجلية من الناحية السياسية بحيث لم يحصل استقرارا سياسيا كافيا منذ سنة 2011.

ولفت حمدي إلى أن "مظاهر فشل النظام الحالي تجلت في الشأن الاقتصادي وهو ما يتضح من خلال المؤشرات المالية والاقتصادية، حيث باتت تونس تعاني ويلات العجز الاقتصادي نظرا لضبابية المشهد السياسي وانعدام مبدأ استمرارية الدولة في ظل تغيير الحكومات سنويا وفق أهواء زعماء حركة النهضة".

من جهتها، اعتبرت الناشطة الحقوقية والمحامية وفاء الشادلي أن "ما تعيشه تونس منذ 10 سنوات هو نتيجة نظام سياسي هجين أنتج وضعا شبيها بما عاشته الجمهورية الفرنسية الرابعة التي شهدت 21 حكومة من 1948 إلى 1958".

وأشارت إلى أن "تونس للأسف ظلت في وضعية غير مستقرة مع توالي حكومات المحاصصات الحزبية العاجزة، إضافة إلى عجز البرلمان عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، التي تعتبر العمود الفقري في النظام السياسي ومن دونها لا يمكن تعديل هذا النظام".

وفسرت إخلالات النظام السياسي الذي بناه الإخوان بالقول إن "نظامنا السياسي للأسف معقد إلى أبعد الحدود وكرس مبدأ لا يحكم فيه أي طرف".



وتابعت: "تركيبة السلط معقدة جدا، وذلك بسبب هندسة الإخوان للدستور وبعض القوانين الأخرى على غرار القانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان على قياس مصالحها الحزبية الضيقة دون أن تراعي الاستقرار السياسي للبلاد".

وأضافت أن "هذا النظام الإخواني وفر الأرضية الخصبة للصراع السياسي وهذا الصراع على حساب التحديات الاقتصادية والاجتماعية وعلى حساب مؤسسات الدولة الديمقراطية".

وبينت أنه "حتى كلمة ديمقراطية أصبحت كلمة جوفاء بدون أي معنى، وباتت كلمة حق أريد بها باطل أي لحماية مصالح الإخوان وضمان تواصل وجودهم بالحكم وسيطرتهم على دواليب الدولة".

وأوضحت أن "هذا يعني أن النظام السياسي أو المسار السياسي الذي اتخذته تونس بعيد كل البعد عن إيجاد الطريق الأمثل لبناء الدولة الديمقراطية بمؤسساتها ونظامها المتماسك".

واعتبر مراقبون أن "الدفاع المستميت لحركة النهضة عن النظام البرلماني لأنه يسمح لها فرص المناورة وابتزاز الحكومات، وتوظيف الأغلبية البرلمانية لإسقاط القوانين التي لا تتماشى ومحاسبتها".