الصين تدافع عن مناوراتها العسكرية قرب تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الصيني، الخميس، إن التدريبات التي أجراها في الآونة الأخيرة كانت موجهة إلى تايوان وذلك بعد زيارة مسؤول أمريكي كبير للجزيرة.

وأضاف الكولونيل تشانغ تشونهوي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، في بيان، أن التدريبات كانت "عملا ضروريا" لحماية السيادة.

وأوضح أن التدريبات أجريت عند الطرفين الجنوبي والشمالي لمضيق تايوان.

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وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وفي زيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ عقود، ونددت بها بكين، وصل وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، الأحد الماضي، إلى تايبيه.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها مسؤول رفيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تايوان، منذ أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية بتايوان عام 1979 واعترفت بسيادة الصين عليها.

