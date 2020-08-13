شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف موعد على إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الإتحادية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أقرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، اليوم، أن تكون إجازة ‎رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة الاتحادية للدولة يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

Advertisements وأضافت الهيئة أن الدوام سيستأنف يوم الإثنين القادم، 24 أغسطس. ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف موعد على إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الإتحادية في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.