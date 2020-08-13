أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

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وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و360 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.