تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 10 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 20 قرشا و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الكنتالوب جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم في سوق العبور، ليتراوح بين 4 و9 جنيهات.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 2.75 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 0.75 جنيه و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

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البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها، بتراجع جنيه.

المانجو الهندي بين 9 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.