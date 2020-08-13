أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والبركة عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.