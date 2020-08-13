الصين توضح سبب التدريبات العسكرية الأخيرة قرب تايوان

أكد الجيش الصيني في بيان له ، اليوم الخميس، أن التدريبات العسكرية التي أجراها في الآونة الأخيرة كانت موجهة إلى تايوان، بهدف حماية السيادة، وذلك بعد زيارة وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار للجزيرة.

وقال الكولونيل تشانج تشونهوي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن التدريبات كانت "عملا ضروريا" لحماية السيادة.

وذكر البيان أن التدريبات أجريت عند الطرفين الجنوبي والشمالي لمضيق تايوان.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت الاثنين الماضي، إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها"، وذلك تزامنا مع الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، لتايوان، والتي نددت بها الصين.

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وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

وأصدرت الصين يوم الأربعاء، تحذيرًا للولايات المتحدةمن التدخل في شؤون تايوان، بعدما اختتم مسؤول أميركي كبير زيارة غير مسبوقة للجزيرة بالإشادة بالرئيس السابق لي تنج-هوي الذي كان على خلاف مع بكين.

وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها وتدين أي اتصال رسمي بين الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة والمسؤولين الأجانب.

وعلى خلفية التوترات المتزايدة مع بكين حول العديد من الملفات (الوباء وهونج كونج وحقوق الإنسان والمنافسة التجارية والتكنولوجية...)، اختتم وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار زيارة مدتها ثلاثة أيام لتايوان، أدانتها بكين مرة جديدة.