التحالف الدولي يشن ضربات جوية ضد داعش في العراق

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن طيرانه نفذ ضربات جوية ضد أوكار تابعة لتنظيم "داعش" شمالي العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو جوية، ضربات التحالف التي نفذت في الثامن من أغسطس الحالي في جبال حمرين في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقبضت وزارة الداخلية العراقية ، يوم الأربعاء، على عائلة "داعشية" حاولت الدخول

إلى البلاد قادمين من إحدى دول الجوار.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أفراد عائلة داعشية في نيتهم الدخول إلى العراق قادمين من إحدى دول الجوار، تم تشكيل فريق عمل

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من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء

دخولهم المحافظة".

وأضافت أن "رب الأسرة مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل بما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري بصفة خبير تفخيخ وتصفيح العجلات، والمكنى بابي ماريا".

وأشارت الوكالة إلى أنه "ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف صراحة بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وقد هرب هو وعائلته إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير".