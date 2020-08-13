مواطنون في بيلاروسيا يقيمون فعاليات تضامنية مع المعتقلين

أجرى مواطنون في بيلاروسيا فعاليات تضامن مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم، خلال الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وذلك بالقرب من محطات المترو في العاصمة البيلاروسية مينسك، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

واصطف حوالي 20 شخصا في سلسلة تضامن وسط مينسك، على طول شارع الاستقلال بالقرب من سينما "أوكتيابر".

ويمكن رؤية سلاسل تضامن شبيهة

بها، بالقرب من محطات مترو "كامينايا غوركا" و "مالينوفكا" و "بتروفسشينا".

ويحمل بعض المشاركين الزهور في أيديهم، وحتى الآن، لم يتدخل رجال الشرطة، في ما يجري.

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من جانبهم، أفاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السلطات باشرت بإطلاق سراح العديد من المتظاهرين

الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، من مراكز الاحتجاز المؤقت. ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس مستمرة منذ يوم الأحد، حين تم الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة وحصوله على 80% من الأصوات حسب النتائج الأولية.

وتقوم الشرطة بتفريق مظاهرات الاحتجاج في مختلف المدن البيلاروسية. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل والعديد من المصابين.