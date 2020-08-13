5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر الخميس، عن تسجيل 737 حالة وفاة و5858 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 498380 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 54666 حالة وفاة.
وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.
وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".
وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا فيالعالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 480278 حالة، وذلك عقب تسجيل 4376 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية يوم الإثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52298 حالة، وذلك عقب تسجيل 292 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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