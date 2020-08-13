الإحصاء الوطني في أستراليا: تجاوزعدد العاطلين عن العمل حاجز المليون

تجاوز عدد العاطلين عن العمل في أستراليا المليون لأول مرة، وارتفع معدل البطالة في يوليو بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5٪، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وأضاف رئيس المكتب بيورن جارفيس، اليوم الخميس، أنه: "في يوليو ارتفع معدل البطالة إلى 7.5٪، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 16 ألفا. ولأول مرة، بات

أكثر من مليون أسترالي عاطلين عن العمل، أو تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل أو كانوا يبحثون بنشاط عن عمل".

وذكر رئيس المكتب، أنه تم تسجيل زيادة في العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد أولئك

الذين وجدوا عملا في يوليو الماضي (114700 شخص). ولا يزال عدد العاملين في البلاد بنهاية شهر يوليو، أقل بمقدار نصف مليون شخص، عما كان عليه في شهر مارس.

وتوقع المكتب ارتفاعا جديدا في عدد العاطلين عن العمل في أغسطس، عندما تستجيب السوق للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في فيكتوريا، ثم في أكتوبر عندما يتم إيقاف دفع التعويضات لمن فقدوا وظائفهم في إطار البرنامج الحكومي.